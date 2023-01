D’Agostino: “Gonzalez è importante e lo sarà fino a fine stagione. Jovic o Cabral? Non saprei proprio chi scegliere”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gaetano D’Agostino è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione in casa viola, cominciando da Nico Gonzalez: “Non so se la Viola se ne priverà già adesso, ma l’argentino è un giocatore importante e lo sarà da qui a fine stagione. Ha grande personalità, è rigorista e vede la porta: serve eccome alla squadra”.

Sull’attacco viola: “Sincero, mi metto nei panni di Italiano e tra Jovic e Cabral non saprei chi scegliere. Il primo è più una seconda punta, l’altro è un centravanti ‘vecchia maniera’ ma segna poco, non lavora chissà quanto per il gol. Quello è il problema reale della Fiorentina, l’assenza di una punta da doppia cifra di reti. Italiano può incidere sul mercato? Devi essere Mourinho o Allegri per farlo. Dovresti avere un curriculum importante“.