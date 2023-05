D’Agostino: “Il duo Amrabat-Mandragora assicura alla Fiorentina tutto ciò che serve a centrocampo. Commisso ha agito da grande presidente con Italiano. Attaccante e difensore per il salto di qualità”

L’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato ad Il Brivido Sportivo in vista della sfida con l’Udinese, club in cui il mancino siciliano ha fatto vedere le cose migliori in carriera.

Ecco come si è espresso D’Agostino: “La Fiorentina vista nell’ultimo periodo è una squadra che gioca molto bene, crede nei propri mezzi e ha ritrovato certezze importanti. Tutta un’altra cosa rispetto alla prima parte di stagione. Per mesi è mancato il gol, se non si concretizza diventa difficile fare punti. La Fiorentina però non giocava male, creava occasioni. E’ sempre stata tra le prime del campionato per tiri, cross e occasioni create. Una volta ritrovata la vena realizzativa di Cabral, tutto si è messo a posto”.

E ancora: ” I meriti sono un po’ di tutti, certamente Italiano ha fatto la sua parte, apportando accorgimenti senza snaturarsi. Il gruppo non si è disunito e alcuni singoli sono cresciuti, permettendo agli altri di beneficiarne. Amrabat e Dodô oggi sono difficilmente sostituibili. Mandragora è cresciuto a livello di consapevolezza, dopo un inizio un po’ in ombra. Si è preso la maglia da titolare e sta ripagando con ottime prestazioni, unendo equilibrio, grinta e tecnica. Nelle fortune della squadra ritengo che la coppia Amrabat-Mandragora abbia un ruolo fondamentale. Questo duo assicura tutto ciò che serve: palleggio, geometrie, fisicità, tempi di gioco. A loro si aggiunge poi Bonaventura, un giocatore di indiscutibile intelligenza e classe, che dà imprevedibilità. Con Castrovilli, Duncan e Barak, poi, Italiano ha ampia scelta in mezzo: un ottimo centrocampo”.

“Il giudizio sul presidente Commisso e sulla gestione non può che essere positivo. Dopo due annate difficili, anche per il naturale bisogno di apprendere come muoversi nel calcio italiano, credo stia facendo molto bene. Quest’anno può portare due coppe a Firenze, questo basta per esaltarne l’operato. Mi è piaciuta inoltre la fiducia che ha sempre dato al mister, sempre difeso anche nei momenti di difficoltà, assieme alla dirigenza. Un grande presidente fa così. Per il definitivo salto di qualità direi che mancano due pedine alla squadra: un grande centravanti da affiancare a Cabral e un forte difensore centrale. Con questi innesti la Fiorentina potrebbe stare tra le grandi”.