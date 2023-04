D’Agostino: “In pochi possono sostituire Lobotka nel Napoli. Uno è Amrabat, ma…”

A Radio Kiss Kiss ha parlato l’ex Fiorentina Gaetano D’Agostino, parlando anche dei possibili sostituti che il Napoli potrebbe pescare per Stanislav Lobotka, centrocampista tra le rivelazioni di questo campionato:

“Non è facile trovare un sostituto di Lobotka, potrei trovarlo in Rovella del Monza. Non ha le stesse caratteristiche e capacità tecniche dello slovacco, ma potrebbe essere un buon sostituto. Anche Amrabat potrebbe andare bene, ma con compiti completamente diversi. Lobotka è un professore, tutti gli altri sono giocatori che potrebbero starci ma non è facile”.