D’Agostino: “La Fiorentina ha investito male i soldi di Vlahovic, Jovic e Cabral sono due scommesse. Amrabat non è un regista, nel Marocco aveva solo compiti difensivi”

Varie tematiche analizzate dall’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino a Radio Toscana. Il calciatore campano si è soffermato sulla squadra viola passando dal centrocampo all’attacco:”Sono sicuro che i giocatori non vedono l’ora di giocare. In questi due mesi comunque si sono allenati con l’obiettivo di preparare una partita di campionato, quindi le motivazioni non le hanno mai perse. La Fiorentina dovrà fare una partenza più che positiva per recuperare terreno in campionato e passare il turno in Conference League“.

Prosegue D’Agostino: “Centrocampo viola? Amatucci è un giovane molto interessante. Sono dell’idea che i ragazzi, quando sono bravi, devono giocare. Solo così possono fare esperienza, però ci vuole il coraggio di farli scendere in campo. Certo il ruolo del regista non è banale, perché sei l’ago della bilancia e hai il compito di impostare il gioco. Amrabat? Al Verona e nel Marocco aveva solo compiti difensivi, doveva recuperare palloni e marcare a uomo l’avversario. Ha fatto un ottimo Mondiale, sa fare un po’ di tutto. Nella Fiorentina dovendo impostare si è un po snaturato, ha dovuto soffocare un po’ le sue caratteristiche, pur dimostrando di saperlo fare, ma non è un regista. Mettere da parte il suo motore nella prima parte dell’esperienza viola l’ha un po’ fatto deprimere”.

Ha poi aggiunto: “Attaccanti? La Fiorentina ha sbagliato l’utilizzo dei milioni incassati da Vlahovic. Hanno voluto prendere più attaccanti sperando che insieme potessero segnare i gol del serbo, ma di fatto hanno preso solo scommesse. Una squadra competitiva deve avere un bomber, un punto di riferimento e poi casomai una scommessa come riserva, un giovane di talento, non due punti interrogativi come Jovic e Cabral. Avrei preso un attaccante forte lasciando poi una parte dei soldi per altre operazioni”.