D’Agostino: “Nella Fiorentina vedo tanti giocatori rivitalizzati. Vlahovic? Se ripeterà l’annata scorsa, penso che Commisso dovrà privarsene”

Gaetano D’Agostino, doppio ex di Fiorentina e Udinese, ha parlato così a Radio Bruno: “La Fiorentina di quest’anno mi piace tantissimo e credo piaccia anche a Firenze. Con l’Inter la squadra ha giocato con grande intensità e meritava di più, soprattutto nel primo tempo. È normale poi che i ritmi si abbassino e lì emergono le qualità dei giocatori più forti tecnicamente. Tra i viola vedo tanti giocatori forti, alcuni totalmente rivitalizzati rispetto all’anno scorso, soprattutto a livello mentale. Penso che Italiano sia l’uomo giusto per risollevare la Fiorentina. Sia in casa, sia fuori, il tecnico viola cerca sempre di fare la partita senza paura”.

Il doppio ex ha poi aggiunto: “L’Udinese è una squadra tosta, ha un’identità e grande fisicità. Sarà una partita difficile. Il centrocampo della Fiorentina mi piace, è ben amalgamato. Si sta rivedendo il vero Bonaventura, mentre Pulgar verticalizza di più, Duncan è un giocatore muscolare e Castrovilli lo conosciamo. Torreira? Ottimo acquisto. È uno che ha ritmo e dinamismo oltre che grande esperienza internazionale.

Infine su su Vlahovic, D’Agostino ha concluso: “Deve pensare solo al campo e lo vedo concentratissimo. Se quest’anno ripeterà l’annata scorsa, penso che la Fiorentina dovrà privarsene”