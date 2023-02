D’Agostino: “Non si può accettare il fatto che la Fiorentina in Europa faccia quattro gol, anche belli, in trasferta e in campionato faccia sempre fatica a trovare la porta”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, ha commentato a Radio Sportiva l’exploit della squadra di Italiano in Portogallo, soffermandosi però anche sul campionato:

“E’ inammissibile che in Europa la Fiorentina crei così tanto, mentre in campionato fatichi sempre. Hanno giocato contro una squadra accreditata come il Braga, favorita alla viglia. Fare quattro gol in trasferta, pure di pregevole fattura, fa pensare che il calcio di Italiano sia sì propositivo, ma anche che in Italia i calciatori debbano togliersi un po’ di sudditanza psicologica di dosso“.

E ancora: “Non vedo perché i due attaccanti non debbano vedere la porta in campionato come fanno in Europa. Jovic in Conference è pure capocannoniere… O è un dettame tattico dato che il campionato italiano è meno aperto oppure è una questione mentale”.