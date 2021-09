Dai duri confronti con Italiano a una “nuova” partita del cuore. Callejon, da possibile partente a pedina fondamentale

La scorsa stagione passata ai margini, un’estate per rinascere dalle proprie ceneri. La storia di Josè Maria Callejon è l’incarnazione del diktat “mai mollare”. Neanche quando ti trovi di fronte un tecnico nuovo si, ma con un’idea di calcio moderna e dispendiosa.

I primi duri confronti a Moena Italiano, li ha avuti proprio con Callejon. All’esterno spagnolo inizialmente, veniva imputato il fatto di non avere le giuste capacità di resistenza che richiede il pressing logorante richiesto dallo stesso tecnico. Tant’è che proprio durante le lunghe giornate trascorse in Val di Fassa, l’ex Napoli, sembrava già sul piede di partenza.

Mai pronostico, se c’è chi lo ha pensato davvero, fu più falso. Prima giornata di campionato a Roma, subito titolare. Con Callejon che dal primo minuto, non si è presentato in campo solamente nella sfida casalinga contro l’Inter. Un mondo capovolto, rispetto alla scorsa stagione. Grazie ad un tecnico che ha saputo aspettarlo e che propone in campo, un modulo a lui congeniale.

Domenica sera la Fiorentina incontrerà il Napoli al Franchi, una vera e propria partita del cuore per Callejon. Lo spagnolo contro la sua ex squadra partì titolare nel disastroso 6-0 subito dalla Fiorentina al San Paolo lo scorso anno. Al ritorno, uno scampolo di gara e un’altra sconfitta.

Tra pochi giorni, Callejon si ritroverà nuovamente a guardare negli occhi tanti ex compagni con cui ha condiviso uno spogliatoio per 7 anni. Ma stavolta dalla sua parte, avrà uno scenario diverso. La Fiorentina dopo tre anni decisamente grigi è tornata a fare sul serio. Così come lo spagnolo. Perché l’animo del campione, impone sempre di andare oltre. Anche al cuore.