Dainelli: “A Firenze c’è una passione esasperata, Italiano fa il calcio moderno che serve. Vlahovic può arrivare tra i migliori”

Dirigente della Fiorentina fino allo scorso giugno e da calciatore anche capitano in maglia viola, Dario Dainelli a calciotoday.it ha parlato della squadra di Italiano:

“Sono d’accordo con chi dice che questo sarà un campionato equilibrato. Almeno al momento non si vede una squadra nettamente superiore alle altre. Il progetto di Italiano alla Fiorentina mi piace. È un tecnico che ha qualità e che propone un calcio moderno e intenso. Firenze è una piazza dove si vive una passione esasperata. Si passa dall’entusiasmo alla depressione in un attimo, però questo è quello che ti rende vivo. Vlahovic? È fortissimo, può arrivare ad essere uno dei migliori perché ha bene in mente dove vuol arrivare e si allena quotidianamente per migliorarsi”.

Infine una battuta anche sul suo futuro nel mondo del calcio: “Mi vedo su una panchina, non dietro ad una scrivania. In questo periodo ho capito che quello che più mi interessa è proprio l’aspetto tecnico, e questo mi fa pensare che la mia strada possa essere quella. Il profumo dell’erba mi manca troppo”.