Dainelli: “Non ho accettato la Fiorentina perché non avevo altro da fare, anzi. Poi la scelta di separarsi è stata mia”

Dirigente della Fiorentina fino a qualche mese fa, Dario Dainelli ha commentato così il momento e la vicenda Vlahovic, in vista della prosecuzione della stagione:

“Manca un giocatore con le caratteristiche di Vlaovic ma Italiano ha fatto vedere allo Spezia come sappia adattare i calciatori. Spero con Vlahovic si possa trovare un accordo o che comunque il ragazzo possa dare il massimo quale professionista è fino alla fine”.

Un giudizio sulla società viola e sulla mancanza di figure di riferimento: “Sono figure che secondo me è importante ci siano sempre in qualsiasi club. Per il mio trascorso personale con la Fiorentina c’è stata piena condivisione tra le parti quando ho lasciato perché in primis è stata una decisione presa da me. Vorrei fare una precisazione: è passato il concetto che io non fossi sicuro di quello che volevo fare dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo e che abbia accolto la Fiorentina perché non avevo altro. Non è così, ho dato il 100% alla viola, il mio ruolo era quello di stare a contatto con la squadra, il punto di riferimento tra rosa e società, nel periodo Covid eravamo circa 60 persone da coordinare, la gestione quotidiana andava fatta con tanto entusiasmo e serietà come ho fatto fino all’ultimo giorno. Non avrei mai potuto dire di no alla squadra gigliata, sono profondamente legato a questi colori”.

Un giorno potrà tornare in viola? “Non lo escludo, anzi. A gennaio farò il corso per allenatore a Coverciano, voglio migliorarmi. La Fiorentina già mi aveva proposto di allenare una squadra del settore giovanile, mi piace e mi interessa come progetto, vedremo dopo il mio corso e lo studio fatto cosa potrà succedere”.