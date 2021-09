Intervistato da SportWeek, l’ex difensore e dirigente della Fiorentina Dario Dainelli ha parlato cosi del suo periodo da calciatore viola.

“Che spettacolo gli anni alla Fiorentina, giocare la Champions. Stavo per firmare con l’Inter, restai a Firenze per amore della maglia. Ma i nerazzurri fecero il triplete. Ogni tanto mi torna in mente, chissà come sarebbe andata”.