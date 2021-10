Daino: “Fiorentina nettamente superiore al Venezia, qualcosa non è andato: esperienza per il salto di qualità”

Daniele Daino, ex calciatore e ora ct, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: “Ci sta che in caso di sconfitta o di prestazione non all’altezza arrivino le critiche. Anche perché la Fiorentina è nettamente superiore al Venezia, e quando qualcosa non funziona sta all’allenatore capire cosa e prendere dei provvedimenti. Le squadre che si chiudono si sconfiggono velocizzando il possesso palla, e questo servirà alla viola per avere un esperienza di crescita. Il salto di qualità definitivo viene rimandato”.