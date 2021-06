Dal Canto: “Italiano finora non ha mai sbagliato una stagione. Servirà che i giocatori si mettano a sua completa disposizione”

L’allenatore Alessandro Dal Canto, che ha avuto Vincenzo Italiano sia come compagno di squadra che come vice in panchina, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho sempre pensato che avesse la stoffa per allenare, ma non mi aspettavo che arrivasse così in alto. Da calciatore ha fatto sempre bene, era uno che parlava in campo dimostrando grande personalità e carisma. Italiano fa un calcio estremamente propositivo e soprattutto non passivo quando non ha il possesso palla”.

E poi ha aggiunto: “Tutti gli allenatori della nuova generazione tentano di proporre qualcosa di diverso, e così anche Italiano. E’ importante che di fatto, da quando allena, non abbia mai sbagliato una stagione. Dovrà essere bravo a mantenere le sue idee anche se le cose dovessero andare male, personalmente non sopporto quando gli allenatori vengono etichettati dopo la prima stagione sbagliata. Con tutto il rispetto, allenare la Fiorentina non è come allenare lo Spezia. Cambia il modo di gestire i giocatori, dovrà essere bravo Italiano a calarsi nella dimensione di alcuni calciatori importanti e ovviamente anche loro devono mettersi a disposizione”.