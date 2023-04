Dal Centro Sportivo, niente rischi per Bonaventura e Gonzalez alle prese con questioni burocratiche. Ecco come sta Igor

Ieri al Franchi a prendersi la finale di Coppa Italia, oggi in campo per preparare la Sampdoria. La Fiorentina ha svolto oggi un allenamento diversificato fra chi non ha giocato e chi invece è stato impegnato con la Cremonese. Assente Giacomo Bonaventura, che sta meglio, ma resta da monitorare e la sua convocazione sarà da valutare nelle prossime ore. Vista la sua importanza per Vincenzo Italiano è probabile che venga preservato in vista del finale di stagione.

Tutto ok invece per Igor, sostituito ieri soltanto in via precauzionale: niente di preoccupante, soltanto una botta alla caviglia. Capitolo Brekalo: il ragazzo sta bene, si allena regolarmente e potrebbe tornare in campo con la Sampdoria. Nico Gonzalez, invece, oggi è arrivato più tardi al campo a causa di pratiche burocratiche relative ad un visto. Niente allenamento con i compagni, ma nessun problema fisico per l’argentino.