Dal ‘furto’ della settima slot alle manifestazioni di inferiorità viola: la Fiorentina a Bergamo per riavvicinare l’Atalanta

Cinque anni per sovvertire una storia decennale e per strappare alla Fiorentina la slot tra le prime 7 che storicamente la società viola ha sempre avuto, o quasi (in realtà spesso anche tra le prime 5). L’Atalanta di Gasperini si è presa con forza non solo la top-7 ma anche la top-4 che vale da tre anni la partecipazione alla Champions League e il bilancio delle sfide tra le due squadre parla da sé negli ultimi anni: la Fiorentina non batte i nerazzurri dal match di Coppa Italia del gennaio 2020. Per ritrovare un successo in campionato invece, tocca retrocedere fino al 2018, al 2-0 deciso da Veretout e Biraghi, quando a Firenze c’erano ancora i Della Valle e Pioli.

Da lì una vasta serie di prestazioni quasi impotenti da parte della squadra viola, che sfiorò un clamoroso successo in contropiede (sul neutro di Parma) al primo anno di Commisso, salvo subire una doppia rimonta negli ultimi 5 minuti. Quindi tre sconfitte in fila fino a quella dello scorso aprile, in cui si palesò la specialità della casa per la squadra di Iachini: l’incapacità di tutelare il risultato, dopo aver rimontato due reti. Tra quattro giorni la Fiorentina torna a Bergamo, con un entusiasmo che non si respirava da tempo e una confidenza che mancava un po’ in tutti gli ultimi scontri diretti. La riduzione del gap dai bergamaschi è un obiettivo non dichiarato e può iniziare davvero in questa stagione, grazie anche al lavoro di Italiano.