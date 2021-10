Dal Ghana: “Duncan salterà la Nazionale per infortunio”, tegola anche per la Fiorentina? Intanto il ct convoca un sostituto

Una sorta di fulmine a ciel sereno che potrebbe cambiare molto nella sfida di domani col Napoli e che riguarda Alfred Duncan, grande protagonista in questo avvio di stagione. Il portale modernghana.com rilancia infatti un’indiscrezione secondo la quale il centrocampista avrebbe comunicato al ct Rajevac di non poter rispondere alla chiamata a causa di un problema fisico: niente ritorno in Nazionale quindi, con il tecnico che convocato Edmund Addo al suo posto. Da accertare in queste ore di che problema si tratti, dato che ieri Duncan aveva partecipato all’allenamento viola.