Dal mancato esordio a Riga alla più importante gara contro il Monza: il progetto viola per Bianco

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si sofferma sull’esordio di Alessandro Bianco. In particolare, il quotidiano ricorda l’episodio di Riga, quando in molti si aspettavano l’esordio dal 1′ del centrocampista viola nella partita di Conference League.

Italiano, però, disse di non voler forzare i tempi con il giovane, che partì dalla panchina e giocò solo il secondo tempo. Qualche ora fa, l’esordio da titolare contro il Monza in Serie A, in un match che valeva molto di più. Un percorso ben progettato dalla Fiorentina e dall’allenatore, per sfruttare al meglio il suo talento, senza bruciare le tappe.