Dal Mondiale a Juventus-Fiorentina: è sfida tutta serba in attacco

Non è stato un Mondiale felice per la Serbia, non lo è stato in particolare per Dusan Vlahovic e Luka Joivc. Il primo, colpito da acciacchi fisici ha trovato pochi minuti in campo, il secondo, chiuso da Mitrovic e dallo stesso Vlahovic, ne ha trovati altrettanti pochi. In fondo, le partite sono state solo tre.

Dal Mondiale a Juventus-Fiorentina, perché a meno di grosse sorprese saranno loro a guidare gli attacchi delle rispettive squadre. La voglia di riscatto in primis, con Vlahovic spesso punzecchiato per i suoi non ottimi numeri in bianconero, con Jovic che ancora fa fatica a trovare la sua forma migliore. Da una parte la Juventus, colpita dalla giustizia, dall’altra la Fiorentina, che in campionato non ingrana. Storie diverse, riscatti simili. Lo scrive La Nazione.