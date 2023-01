Dal NO di Commisso al Leicester è nato un nuovo patto con Gonzalez

La Fiorentina in questa sessione invernale di mercato ha detto di no ai trentasei milioni di euro offerti dal Leicester per portare via da Firenze Nicolas Gonzalez. Ma quello che sembrava un possibile braccio di ferro si è tramutato in un’occasione per rafforzare il rapporto. Su Il Tirreno si legge che da questo rifiuto è nato un nuovo patto tra il club viola e l’argentino.

Dopo il rifiuto di Commisso e tutte le “preghiere” di Italiano, Nico ha messo a segno una straordinaria rete che ha permesso alla squadra di uscire dall’Olimpico con un punto.

Tra l’altro questa è stata la sua sesta rete personale (equamente suddivise tra Serie A e Conference League) in appena 579’ complessivi giocati: l’attaccante argentino sta andando ad una media di poco superiore ad un gol a partita.