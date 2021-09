Dal Pino: “Il Viola Park è un progetto che va al di là del calcio. A chi fa investimenti come Commisso darei incentivi fiscali”

Anche il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina al termine della visita al Viola Park.

Queste le sue parole: “Ringrazio la Fiorentina per l’invito, ieri sera Commisso mi ha chiesto di visitare il Viola Park. Sono emozionato, perché questo è un progetto che va al di là del calcio. In questi ultimi dodici-quindici mesi abbiamo lottato molto mediaticamente e nelle stanze di Roma per spingere prima al progetto dello stadio e poi per non bloccare la costruzione del Viola Park. Aver visto il progetto nella sua interezza e capirne la bellezza, oltre che le dimensioni enormi di investimento inusuali per il nostro calcio, è straordinario. Supera il calcio e dovrebbe essere un esempio per l’Italia: io darei incentivi fiscali a chi fa un progetto del genere, non gli farei ostacoli. Così come li avrei dati a chi voleva fare uno stadio e investire tanti soldi in questa città. Noi dobbiamo abbracciare chi, come Rocco, arriva e fa investimenti di questo tipo, dobbiamo aiutare e non creare problemi. Spero che membri del Governo vengano al Viola Park ed imparino ad attirare investimenti stranieri, in questo caso italiani, con forza”.