Dal Pino: “Non capisco perché con green pass e controlli gli stadi non possano tornare al massimo della capienza”

Il Presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino ha parlato al Gr Parlamento della situazione legata ai tifosi negli stadi: “Dispiace vedere iniziare il campionato soltanto con il 50% del pubblico e non con il 100% come avvenuto in Inghilterra d in Francia. Noi vorremmo tanto che il Governo prendesse in considerazione quella che è sempre stata la nostra unica richiesta: tornare ad avere il 100% degli spalti pieni. D’altronde con green pass e controlli non capisco perché non sia possibile”.

E poi sul calendario fitto ha aggiunto: “Ci sono molte soste, con un campionato che ha pochissimi spazi di recupero. Sarà un periodo molto intenso per tutti noi. Su questo tema bisogna fare una forte riflessione, ci sono richieste per disputare il Mondiale ogni due anni. C’è un intasamento dell’agenda che preoccupa molto seriamente la Serie A“.