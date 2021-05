Dal Reality con la Fiorentina alla Serie A con la Salernitana. Ecco la favola di Gondo

Come vi abbiamo raccontato ieri, dopo l’Empoli la Salernitana è la seconda squadra che si è conquistata la Serie A. Protagonista con i campani, soprattutto nel finale di stagione è stato l’attaccante ivoriano Gondo. L’ex attaccante viola sta vivendo una vera e propria favola. Ma ripercorriamo la sua storia calcistica sin dai tempi di Firenze. Alla Fiorentina infatti il classe ’96 partecipa al Reality Calciatori-Giovani Promesse nel lontano 2012. Poi la società gigliata lo manda in prestito alla Ternana dove segnerà solo due reti. Da li l’avventura in Grecia con l’Asteras Tripoli. Due anni non proprio esaltanti, con appena due reti anche in quella parentesi. Quindi il ritorno in Italia. Prima in serie C con il Teramo, poi la rinascita al Rieti dove segna ben 9 reti. Nel 2019 la firma con la Lazio e il prestito alla Salernitana. Tanta panchina fino ai 4 gol nelle ultime 5 partite che gli sono valsi la Serie A.