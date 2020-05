Dal trionfo di San Siro alla manita contro la Sampdoria: le partite più belle della stagione della Fiorentina – VIDEO

Si conclude oggi la rubrica con la quale nel corso di queste settimana vi abbiamo riportato indietro nel tempo, attraverso le partite più belle della storia della Fiorentina. Come ultimo atto della serie, vogliamo ricordare quelle che secondo la nostra redazione sono state le tre prestazioni migliori di questo campionato. Cominciamo con la vittoria a San Siro contro il Milan, un 3-1 senza storia in cui i viola sfoggiano i loro colpi migliori. Il rigore di Pulgar propiziato da un numero pazzesco di Ribery, il primo gol in Serie A di Castrovilli e il timbro finale ancora del francese per distruggere i rossoneri. Passiamo poi ad un’altra grande vittoria, il 2-0 al San Paolo contro il Napoli. Una Fiorentina cinica e spietata, da poco allenata da Iachini, passa in vantaggio con Chiesa e poi raddoppia nella ripresa con un capolavoro di Vlahovic. Infine, il risultato più rotondo: 5-1 a Marassi contro la Sampdoria. Il vantaggio arriva con l’autogol di Thorsby, poi Vlahovic e Chiesa calano il tris già nel primo tempo entrambi su rigore. Nella ripresa i due replicano realizzando una doppietta a testa e chiudendo il match prima dell’inutile gol di Gabbiadini nel finale. Speriamo dunque di avervi fatto emozionare ripercorrendo le tappe più emozionanti della storia della Fiorentina, dai trionfi del passato fino a quelli più recenti. Nella speranza che possano essere di buon auspicio per il futuro, immediato ma anche prossimo, sotto la guida di Rocco Commisso.

