Dal Twente all’RFS Riga, non cambia la risposta del ‘Franchi’: si va verso uno stadio semi deserto per la partita di giovedì

Giovedì la Fiorentina farà il suo esordio nel girone di Conference League, affrontando l’RFS Riga allo stadio Artemio Franchi. Per l’occasione la società ha dato ai propri tifosi la possibilità di comprare dei mini abbonamenti validi per le tre partite casalinghe di coppa, ma ovviamente i biglietti sono acquistabili anche singolarmente.

Tuttavia, nonostante la Fiorentina manchi in Europa ormai da anni, non ci sarà nessuna corsa al biglietto per la partita di giovedì. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, si va verso una stima di 10mila spettatori presenti al Franchi. Da una parte l’orario scomodo (18.45) dall’altra i prezzi non propriamente economici (20 euro in Curva, tanto per nominare un settore dello stadio) hanno frenato l’entusiasmo dei tifosi.

Si prospetta dunque un’altra serata europea, dopo quella del preliminare d’andata contro il Twente, dalla cornice decisamente povera. Certamente l’avversario non alletta più di tanto, ma il ritorno in Europa della Fiorentina avrebbe forse meritato altro seguito. A tal proposito sono stati determinanti in senso negativo i prezzi dei biglietti singoli, vicini a quelli di un big match di campionato, e il poco successo riscontrato dalla formula del mini abbonamento.