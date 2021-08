Dalla città dei fiori a quella del giglio, il viaggio di Nico Gonzalez: “Voleva smettere, ora può mostrare il suo talento al calcio italiano”

Contro la Roma Nico Gonzalez aveva già fatto vedere qualcosa di buono, ma la risposta definitiva è arrivata ieri. Il gol che ha sbloccato il match, sgroppate indiavolate e quella bellissima sensazione di potersi rendere sempre pericoloso hanno fatto innamorare i tifosi della Fiorentina. Nato in provincia di Buenos Aires, Gonzalez ha coltivato il suo talento in Argentina prima di sbarcare in Germania allo Stoccarda, e adesso in riva all’Arno.

“Lo vidi per la prima volta durante l’intervallo di una partita di baby futbol di suo fratello Gabriel. Già lì si intravedeva la qualità nel suo mancino”. Parla così a Gianlucadimarzio.com Rodrigo Lista, ex allenatore delle giovanili dell’Argentinos Juniors che per primo notò le potenzialità di Nico Gonzalez. “A quel punto chiamai i suoi genitori per portarlo con me – continua Lista – Avendo allenato il fratello e conoscendo la famiglia partivo un po’ avvantaggiato, ma c’era da battere la concorrenza delle altre squadre”.

E pensare che a 14 anni Nico Gonzalez voleva smettere, a causa delle tre ore di treno che ogni giorno doveva fare per andare ad allenarsi. La famiglia però lo supportò convincendolo a non mollare, fino all’incontro con Gabriel Heinze: “E’ stato l’allenatore che lo ha fatto debuttare direttamente in Prima Squadra senza giocare una partita nella squadra Reserva – racconta Lista – lo ha schierato anche da punta e Nico lo ha ripagato della fiducia con il gol della promozione nei minuti finali della gara contro il Gimnasia de Jujui”.

E sul passaggio alla Fiorentina, il primo allenatore di Gonzalez non ha dubbi: “Un passo importante nella sua carriera, ha privilegiato l’aspetto sportivo a quello economico rifiutando il Brighton. Credo sia la scelta giusta. È forte in attacco, ma è un generoso e questo nel calcio italiano credo che sia importante. Sin da bambino è sempre stato forte di testa, la capacità di saltare con i tempi giusti l’ha sempre avuta. Inoltre ha sempre avuto una spiccata personalità, mostrandosi molto competitivo in tutto ciò che faceva”.

Un viaggio lungo quello di Nico Gonzalez, costellato di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni. Un talento sbocciato fin da subito, per merito di una cultura del lavoro che ha sempre contraddistinto l’attaccante argentino. Ora la sua qualità se la godono i tifosi della Fiorentina, sperando che quello contro il Torino sia solo il primo di tanti gol. Da Belén, la città dei fiori, a Firenze, la città del giglio: la nuova vita a tinte viola di Nico Gonzalez è appena cominciata.