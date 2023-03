Dalla depressione all’esaltazione: Italiano ha fatto innamorare ancora Firenze. L’allenamento a porte aperte ne è la dimostrazione

Dalla depressione all’esaltazione, scrive il Corriere Fiorentino di oggi: Vincenzo Italiano è forse lo specchio migliore del mondo Fiorentina che appare letteralmente capovolto. Dalla chiusura a riccio di una società che (per esempio attraverso le parole del presidente Commisso) si era posta in contrapposizione con l’ambiente (“solo a Firenze succedono queste porcherie?”) a un’apertura che non si vedeva da un po’.

L’allenamento di ieri al Franchi ne è stata soltanto l’ultima dimostrazione, con una città letteralmente innamorata della sua squadra. Vien da sorridere pensando a quello che succedeva soltanto un mese e mezzo fa. Italiano oggi è un uomo più sereno. L’allenatore viola sente molto il rapporto con la gente ed è consapevole che tutti insieme sarà più facile affrontare il tour de force di aprile. In campo intanto il mister ha alzato ancora di più il livello della tensione, consapevole che la sua squadra si gioca tutto in poche settimane.