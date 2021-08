Dalla lite con Delio Rossi al riscatto con Montella: ora la Fiorentina può ritrovare Ljajic da avversario

Difficilmente i tifosi della Fiorentina si dimenticheranno di Adem Ljajic, passato alla cronaca per le sue prestazioni sul campo ma non solo. Dalle tensioni con la piazza al riscatto nella prima stagione di Montella, passando per la lite con Delio Rossi fino ad arrivare al trasferimento alla Roma nel 2013.

La carriera di Ljajic ha continuato a vivere di alti e bassi, con l’ultima esperienza al Besiktas ormai prossima a chiudersi dato che il club turco lo ha messo fuori rosa. Ebbene, ora Ljajic potrebbe tornare in Italia: secondo Sky Sport, infatti, la Sampdoria è fortemente interessata al giocatore e dopo aver avviato i contatti con il Besiktas e l’entourage del giocatore proverà ad affondare il colpo nelle prossime ore.