Dalla possibile sconfitta a tavolino a una pena minima, ingiusta e ridicola. Se questa è la giustizia UEFA, c’è poco da star sereni

Basterebbe guardare questa foto per capire che a leggere i provvedimenti presi dalla UEFA contro questo gesto, 50mila euro di multa e una partita in trasferta senza tifosi, c’è solo da mettersi a ridere.

Queste le decisioni dell’Organo di controllo, deontologico e disciplinare della federazione europea riguardo al comportamento dei tifosi del West Ham in occasione della finale di Conference League a Praga contro la Fiorentina. Nel mirino, ovviamente, il lancio di oggetti in campo, soprattutto bicchieri, da parte dei supporters arrivati da Londra nella prima frazione di gioco. A farne le spese è stato il capitano viola Biraghi, che circa a metà del primo tempo si è avvicinato alla curva avversaria per battere un angolo ed è stato colpito da vari oggetti lanciati, tra cui una batteria di una sigaretta elettronica che gli ha procurato una ferita vistosa alla testa. Risultato: otto punti di sutura. Quello che è successo è che il terzino viola si è fatto medicare ed ha continuato la partita. Fosse stato altrimenti, come si suol dire: ci sarebbe stato da ridere. Se Biraghi fosse uscito dal campo? Possono permettersi i tifosi di alterare esternamente una partita ferendo un giocatore? No. Quindi? Sconfitta a tavolino? Forse, non lo sapremo mai.

Rimaniamo sui fatti e sul comunicato della UEFA: “Multare il West Ham United FC per 50.000 euro e vietare al West Ham United FC di vendere biglietti ai tifosi in trasferta per le sue prossime due (2) partite di competizione UEFA, la seconda delle quali sospesa per un periodo di prova di due (2) anni dalla data di questa decisione, per lancio di oggetti”. Come dicevamo: 50mila euro di multa e un turno in trasferta senza tifosi alla prossima partita europea. Se risuccede un’altra volta nei prossimi due anni altro turno di squalifica, con le conseguenze che potranno essere peggiori. Per adesso il turno è uno. Poi per essere precisi ci sono anche 8mila euro di multa per invasione del campo ma vabè, quelli li avremo pagati volentieri anche noi di tasca nostra…

Ma c’è di più. Tornando indietro nel tempo, al novembre 2021, erano stati ancora i tifosi del West Ham ad aver ricevuto il divieto di trasferta per la partita di di Europa League contro il Rapid Vienna in Austria. Motivo? Incidenti nel pareggio contro il Genk: disturbo della folla e lanciare oggetti sul campo della Cegeka Arena. Ancora. Recidivi dunque. In ambito europeo poi.

Poi ci sono i provvedimenti contro i tifosi della Fiorentina: “Multare l’ACF Fiorentina per 30.000 euro e vietare all’ACF Fiorentina di vendere biglietti ai suoi tifosi in trasferta per la sua prossima (1) partita di competizione UEFA, per l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di oggetti e il disturbo della folla”. Sanzioni che si rifanno alla trasferta a Basilea, dove l’entusiasmo per il passaggio in finale era sfociato nel lancio di qualche torcia di troppo. Il regolamento parla però chiaro: in caso di comportamento di questo tipo, la giornata di squalifica è la pena minima e automatica. Poi 4mila euro di multa per il comportamento della squadra: anche questo automatico visti i cartellini gialli superiori a cinque durante la gara.

Ora ci chiediamo: se le multe alla Fiorentina e ai suoi tifosi seguono perfettamente il regolamento, quelle del West Ham? Qualche torcia di troppo lanciata nel proprio settore ospiti può essere comparata a una testa spaccata a un giocatore? No, questa non è giustizia. Eppure le pene sono più o meno le stesse. Ballano 20mila euro, praticamente 2.500 euro per ogni punto di sutura in testa a Biraghi. Qui non si parla di stendersi a terra e fingere un malessere che non c’è stato, vincendo magari una coppa a tavolino che non avrebbe avuto sicuramente lo stesso sapore di vincerla sul campo. Qui si parla di sicurezza delle persone. E di certo questi provvedimenti non aiutano per il futuro. Mah…