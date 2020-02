Dalla resistenza ad ogni offerta di Pradè al presente. Adesso De Paul pensa a mettersi in vetrina…

Per Rodrigo De Paul l’Udinese ha resistito a ogni offerta indecente di Pradè per il suo gioiello, un po’ mezzala, un po’ trequartista, un po’ esterno: 23 reti e 21 assist per i friulani. Secondo quanto scrive La Nazione, difficilmente partirà per una cifra inferiore ai 35-40 milioni di euro, dato che ha già giocato in Nazionale e proverà l’assalto alla Coppa America in programma proprio nel Paese d’origine. Una vetrina internazionale anche nel prossimo club non sarebbe disdegnata, anzi.