Dalla schiacciata di Saponara al penalty gelido di Gonzalez: i momenti più caldi di Fiorentina-Sassuolo – VIDEO

Non è stata certo una gara esaltante quella vista ieri pomeriggio fra Fiorentina e Sassuolo. Ma il match vinto dagli uomini di Italiano ha regalato comunque delle emozioni che vogliamo rivivere con le immagini della prima vittoria del 2023 viola.

Si parte dalla conclusione schiacciata di Saponara che beffa Consigli per l’1-0 e si prosegue con il quasi immediato pareggio degli ospiti per una sciocchezza di Dodo. Un fallo simile regala un penalty anche ai Viola che grazie al rientrante Gonzalez riescono a strappare tre punti per consolidare la classifica. Riviviamo gli highlights della partita in questo video offerto dalla Fiorentina: