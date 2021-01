Dall’affare Conti alla questione Stadio: Gli appuntamenti di Commisso

L’affare Conti ha subito una frenata perché il presidente ha chiesto di poter dare il suo placet prima della chiusura dell’operazione. Secondo quanto riporta La Nazione, nei prossimi giorni se ne saprà di più. Oltre all’incontro di lunedì con Nardella, il patron potrebbe vedere in settimana anche l’architetto Casamonti per fare il punto sul nuovo centro sportivo e, soprattutto, il Sindaco Fossi di Campi Bisenzio: l’opzione per i 38 ettari su cui costruire il nuovo stadio è ancora valida.

0 0 vote Article Rating