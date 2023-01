Dall’Argentina arrivano novità importanti su Nico Gonzalez: la Fiorentina avrebbe rifiutato l’offerta del Leicester da 34 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal giornalista di TyC Sports Cesar Luis Merlo sul proprio profilo Twitter, la Fiorentina avrebbe rifiutato l’offerta del Leicester dal valore di 34 milioni di euro per Nico Gonzalez.

Nelle ultime ore il club inglese ha spinto per ingaggiare l’argentino viola, ma dalla società gigliata sembra essere arrivato il no all’importante offerta. Adesso ci sarà da capire se il Leicester vorrà provare ad alzare la posta in gioco migliorando la proposta, oppure abbandonerà la pista Gonzalez.