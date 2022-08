Delle Monache pronto ad abbracciare la A: Fiorentina sorpassata, andrà a Genova

La Fiorentina era da tempo sulle tracce del giovanissimi esterno offensivo del Pescara Marco Delle Monache, che aveva attirato l’attenzione anche di altri club di Serie A come Sassuolo e Juventus.

La scorsa stagione il classe 2005 è stato uno dei talenti più brillanti della Serie C giocando solo 7 presenze ma facendosi notare per qualità tecniche e personalità fuori dal comune per la sua giovane età. Tanto che su Delle Monache la Fiorentina aveva fatto un sondaggio già a metà marzo, senza però affondare. Il giovane talento del Pescara, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, potrebbe però vedere presto la Serie A dato che la Sampdoria ha trovato l’accordo con il club abruzzese.

Il ds blucerchiato Faggiano ha sfruttato i suoi buoni rapporti con il presidente abruzzese Sebastianini per riuscire a bruciare la concorrenza e concludere l’affare sulla base di un’offerta da 1,5 milioni di euro. Delle Monache firmerà un contratto fino al 2025 e rimarrà in prestito al Pescara anche per la prossima stagione con l’occasione di diventare sempre più protagonista e fare esperienza prima di fare il salto definitivo in Serie A.