Dalle Mura ritrova il campo con l’Italia e riabbraccia Bianco. Pari per l’Under 20 a causa dell’autorete di un ex viola

Dopo ben 7 panchine consecutive con la Cremonese, il difensore viola classe 2002 Christian Dalle Mura ritrova il campo con la maglia dell’Italia. Il ragazzo viareggino finora infatti non è riuscito a trovare spazio nella nuova esperienza in prestito in Serie B. Impegnato con la nazionale Under 20, il calciatore della Fiorentina ha potuto riabbracciare anche due ex compagni di Primavera in viola.

Si tratta del mediano della Primavera gigliata Alessandro Bianco, calciatore nel giro della prima squadra di Italiano, e Fabio Ponsi, passato al Modena a titolo definitivo. I tre giocatori hanno giocato dal primo minuto nella sfida di Elite League contro il Portogallo, a Frosinone. Mister Bollini al termine del primo tempo ha optato per la sostituzione del trio a tinte viola. Ponsi era andato due volte vicino al gol, nel primo caso su sponda di Dalle Mura, prima della sfortunata autorete che ha regalato il pari al Portogallo. Buone prove per Bianco e Dalle Mura, i due viola nei rispettivi reparti hanno offerto prestazioni più che sufficienti.

L’Italia ha pareggiato 1-1 col Portogallo, e dopo 3 gare è a quota 5 punti in classifica. Per gli Azzurri in rete Tongya con una gran botta mancina, pareggio lusitano grazie all’autorete di Ponsi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un pari che va stretto agli Azzurrini, che non sono riusciti a sfruttare una superiorità numerica di quasi un tempo in virtù dell’espulsione di Andrè Amaro al 52′.