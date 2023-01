Vittoria importante nel pomeriggio di Serie B per la Spal, sul campo della Reggina che così frena la sua corsa in zona promozione nonostante una partita quasi interamente all’assalto. Campo da titolare per il centrale viola Christian Dalle Mura a cui De Rossi sta dando una certa continuità, dall’altra parte invece subentrante Gori ma assente per squalifica Niccolò Pierozzi, classe 2001 e intoccabile nell’undici di Inzaghi.