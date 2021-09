Dall'”Io ci sarò il giorno del terzo scudetto della Fiorentina” al dover allenare in prima categoria

Ad inizio degli anni Duemila, Alberto Cavasin sembrava essere lanciato verso una buona carriera da allenatore. La Fiorentina dei Della Valle si affidò a lui per ritirare su la barca in Serie C2 dopo una partenza molto a singhiozzo con Pietro Vierchowod e in poche settimane il nuovo allenatore gigliato riuscì in questa impresa.

Fu in quei momenti positivi, con la squadra ancora in C2, che si lanciò in una frase che è rimasta scolpita per diverso tempo: “Io ci sarò (in panchina ndr) il giorno del terzo scudetto della Fiorentina, qualcun altro non so”. Probabilmente il suo bersaglio era qualche altro dirigente viola, oppure qualche giornalista che lo aveva criticato, sta di fatto che questa sua ‘sentenza’ si è poi tramutata, alla lunga in un boomerang.

Dopo l’esonero dalla società viola (in Serie B) non gliene è andata più una per il verso giusto. E ora è finito sulla panchina addirittura di una squadra di prima categoria in Sardegna: il Bari Sardo. Una parabola veramente discendente per un tecnico che ora ha raggiunto i 65 anni di età.