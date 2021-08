Dall’Udinese… al Torino? Una settimana per la rincorsa di Nastasic ma con gerarchie da scalare

Era il 25 agosto 2012 e Matija Nastasic giocò la sua (allora) ultima partita ufficiale con la maglia della Fiorentina: la società viola pochi giorni dopo decise di giocarsi sul mercato una delle ultime pianticelle del primo Corvino. E la scommessa pagò, con soldi in cassa e Savic in rosa. Ad agosto 2021, il 28 in particolare, potrebbe riallacciarsi il filo interrotto 9 anni fa, in occasione della sfida contro il Torino. Resta da capire se per il serbo una settimana sarà sufficiente per mettersi a disposizione e soprattutto se poi Italiano lo valuterà come titolare o meno: di sicuro il classe ’93 ha delle gerarchie da scalare nel reparto.