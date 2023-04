Damiani: “Il Basilea è molto forte, non sarà facile per la Fiorentina. Stimo Italiano per come gestisce la squadra, ieri sedevo accanto a Barone e Pradè e…”

L’ex attaccante ed ora agente FIFA Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno analizzando il momento della Fiorentina e la futura sfida di Conference League contro il Basilea.

Ecco cosa ha detto Damiani: “Stimo molto Italiano per come gestisce la squadra, è un ottimo allenatore con idee e mi è sempre piaciuto. Credo tantissimo in un trofeo per la Fiorentina. Mi auguro che la Fiorentina, che da ragazzo in Svizzera è stata la mia prima squadra da tifoso e si merita di vincere, possa vincere un trofeo. Meriterebbe un trionfo anche per gli investimenti fatti”.

“Il Basilea è molto forte e difficile da affrontare. Il calcio svizzero non viene considerato ma sarà una sfida difficile, il Basilea ha una grande proprietà e storia nelle coppe. Non saprei dove possa ancora migliorare la Fiorentina, io posso consigliare calciatori da agente. Sono in ottimi rapporti con la società viola, ieri ero accanto a Barone e all’amico Pradè a Monza, entrambi seguivano con fervore la gara. Serve puntare sui giovani e la Fiorentina in tal senso lavora bene”.