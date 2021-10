Damiani: “Troppo facile dare sempre la colpa ai procuratori. Che Vlahovic fosse un campione si sapeva, il rinnovo andava organizzato prima”

Il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “L’uscita di Commisso? La società ha tutto il diritto di prendere posizione in questo modo. Sono convinto che quando un giocatore vuole andare via non sia un grosso problema, ci sono tanti calciatori in giro. Certo bisogna cominciare a cercarli già da ora. Procuratori? Dare sempre la colpa a loro è troppo facile. Gli agenti fanno l’interesse dei giocatori, ma alla fine sono questi ultimi che decidono. Certo a volte i procuratori chiedono cifre esagerate e non va bene, ma è vero anche che i contratti vanno rinnovati prima. Che Vlahovic fosse un campione lo si sapeva”.

E poi ha aggiunto: “Non credo che Vlahovic andrà via a gennaio, perché vale tanti milioni e nel mercato invernale è difficile che una squadra li spenda. Forse, al massimo, in Inghilterra. Faccio un esempio: Donnarumma ha lasciato il Milan, ma i rossoneri hanno preso Maignan che è forte uguale. Questo per dire che i giocatori non fanno le fortune di una società, basta tutelarsi muovendosi per tempo per sostituirli”.