Damiani: “Vlahovic dovrebbe avere riconoscenza verso la Fiorentina, ma dare la colpa agli agenti è un modo per risolvere le mancanze delle società”

A tuttomercatoweb.com ha parlato il noto operatore di mercato Oscar Damiani, che è intervenuto anche sulla questione relativa al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La società viola lo ha fatto crescere, forse ci dovrebbe essere un po’ di riconoscenza che nel mondo del calcio di oggi non c’è. Se non arriverà la firma la Fiorentina lo venderà un anno prima per non perderlo a parametro zero”

E sulla querelle procuratori ha detto: “Chi ha il potere è la società. Dare la colpa ai procuratori è un modo per risolvere le mancanze delle società. Il procuratore fa il suo lavoro. Poi se la società non ha forza di imporsi e l’agente diventa più forte è una stortura del sistema”