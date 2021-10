D’Amico a FN: “L’interesse del procuratore di Vlahovic è quello di portarlo a scadenza di contratto, ha già avuto molti contatti. Ci sono profili interessanti su cui la Fiorentina si può indirizzare”

“La scelta di cambiare agente o meno può essere fatta soltanto dal giocatore, è strettamente personale”. Il noto procuratore, Andrea D’Amico, contattato da Fiorentinanews.com, fa capire chiaramente come sia nelle mani di Dusan Vlahovic, e non certamente della Fiorentina, la decisione di rimanere o meno con colui il quale lo ha accompagnato in tutta la sua carriera: Darko Ristic.

“Sono situazioni che nel calcio capitano spesso, vedi Dybala con la Juventus o Belotti col Torino – prosegue D’Amico – il ragazzo ha scadenza di contratto nel 2023, tra un anno e mezzo, quindi può essere un boccone interessante, vista anche la giovane età, per tante squadre”.

E ancora: “Ha già avuto molti contatti formali e informali, l’interesse del procuratore è quella di portarlo a scadenza. La Fiorentina a questo punto ha paura di perderlo a parametro zero quindi può avere interesse di monetizzare il più possibile e aprire a nuove entrate per sostituirlo. Ci sono profili molto interessanti su cui il club viola si può indirizzare, di tempo ce n’è”.