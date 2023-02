D’Amico: “Fiorentina in linea con le mie attese ma classifica non tranquilla. Gestione Commisso? Gli americani hanno comprato in Italia perché c’erano i saldi ma poi si trovano in difficoltà…”

Procuratore in passato anche dello stesso Vincenzo Italiano ma molto legato alla realtà di Verona, Andrea D’Amico a Radio Bruno ha parlato del match di lunedì che attende la squadra viola:

“Non mi stupisce la stagione della Fiorentina perché sta facendo quello che può, ha un ottimo allenatore, in linea con le mie aspettative. Sono legato umanamente e professionalmente sia a Vincenzo Italiano che a Salvatore Bocchetti, sono stati miei calciatori per cui è una sfida nella sfida. E’ una partita molto importante in chiave classifica, la Fiorentina ha 25 punti e non è così tranquilla.

Gestione Commisso? Do un giudizio molto chiaro, il calcio è una delle maggiori aziende nel mondo, non solo in Italia. Ha un valore politico, sociale, economico. Le proprietà americane sono venute in Italia perché hanno trovato un sistema in difficoltà e hanno comprato a poco, a prezzo di saldo. Ora che ci sono dentro anche loro si trovano essi stessi in difficoltà, per cui o cambiano il sistema o vivono le stesse difficoltà degli altri. Il nostro sistema è anacronistico, oggi fallire un obiettivo verso l’alto può portare al fallimento e questo non è fonte d’attrattiva. Per cui o si parla di franchigie come accade in America o si riequilibrano le grandezze economiche.

Fagioli? Non siamo mai stati vicini alla Fiorentina, è chiaro che quando un giovane di talento come Nicolò parte in un club già forte come la Juve deve fare tutto il possibile per confermarsi e mantenere il posto”.