D’Amico: “Firenze piazza giusta per Italiano per cominciare una grandissima carriera. E la Fiorentina può crescere insieme a lui. Vlahovic…”

Il noto procuratore, Andrea D’Amico, riserva parole dolci per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che è stato anche uno dei suoi assistiti quando era calciatore: “Devo fare i complimenti a lui, perché ha fatto un percorso incredibile da allenatore. E’ molto bravo, si applica molto. Penso che Firenze sia la piazza giusta per lui per avviare una grandissima carriera, ma non perché quella viola sia una squadra intermedia, ma perché spero che possa crescere la Fiorentina insieme a lui”.

Su Vlahovic, D’Amico spiega: “E’ un giocatore importante, ma conta sempre il gruppo. Lo ha dimostrato a Verona Juric nei suoi due anni, dove sono stati lanciati giocatori che erano sconosciuti. Italiano saprà dare una sua fisionomia alla squadra e avere un bomber come il serbo che ti risolve le partite è sempre stato fondamentale. Questa è una regola che non si cambia all’interno del calcio”.