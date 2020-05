Tra i candidati all’eventuale sostituzione di Beppe Iachini c’è anche il tecnico del Verona Ivan Juric, sul quale i gialloblu vorrebbero ancora puntare, come spiegato dal ds Tony D’Amico a Sky: “Ci sono grandi attenzioni, per lui parlano i risultati. E’ fondamentale, vogliamo tenerlo con noi e portare avanti quanto iniziato l’anno scorso. La nostra forza è il rapporto molto sincero che c’è con lui, abbiamo buone possibilità per crescere e migliorarci”.