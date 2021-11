D’Amico: “Vlahovic pronto al salto: un investimento importante per molti top club, Ma sul suo futuro…”

Il procuratore Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Vlahovic è un attaccante giovane, forte e, per ciò che ha dimostrato ultimamente alla Fiorentina, molto interessante. Sta confermando che per lui è arrivato il momento del salto in un top club: per quel che vale si tratterebbe di un investimento importante da parte di tante squadre, tra le quali c’è la Juventus. Ma ha un contratto fino al 2023 con la Fiorentina: nei prossimi mesi monitoreremo la situazione, cosa decideranno la società viola e l’entourage del Serbo”.