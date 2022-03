D’Angelo: “Lucca ha avuto una partenza inaspettata. La sua giovane età non gli ha permesso di rispettare le attese”

L’allenatore del Pisa Luca D’Angelo ha parlato dell’attaccante Lorenzo Lucca, del quale in passato si è parlato anche in ottica Fiorentina. Ecco cosa ha detto sull’attaccante classe 2000:

“A mio avviso ha avuto una partenza inaspettata anche da noi, è andato molto bene, dopo le attese su di lui sono state eccessive e lui non è riuscito, visto la giovane età, a supportarle con le prestazioni. Dopo ha avuto dei problemi fisiche non gli permettevano di allenarsi tutta la settimana, e per uno con la sua fisicità pesa questa situazione. E’ un giocatore di valore, ora ha una continuità di allenamento che gli permetterà di finire bene la stagione”.

Queste le dichiarazioni riportate da tuttopisa.com