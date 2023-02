Dani Alves e l’accusa di violenza sessuale: si aggrava la situazione dell’ex Juventus

Circa venti giorni fa era emersa la notizia secondo cui Dani Alves, ex giocatore tra le altre della Juventus, era stato arrestato dalla polizia di Barcellona in seguito alle accuse di violenza sessuale avanzate da una ragazza. Nel frattempo l’indagine è andata avanti e oggi emergono nuovi elementi che di certo non migliorano la posizione del calciatore.

Come riportato da Marca, infatti, il DNA di Dani Alves è stato ritrovato sia sui vestiti della vittima sia sul pavimento del locale in cui sarebbe avvenuto lo stupro durante la notte del 30 dicembre. Situazione complicata per l’ex Juventus, che peraltro nelle scorse ore ha cambiato nuovamente versione in merito ai fatti avvenuti.