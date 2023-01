Daniela Sabatino saluta la Fiorentina: “Ho onorato questa maglia fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti, mai viste persone innamorate tanto quanto i tifosi viola”

L’ormai ex calciatrice della Fiorentina Femminile Daniela Sabatino, tornata al Sassuolo, ha voluto salutare la piazza viola tramite un post su Instagram. Ecco alcuni estratti delle sue parole: “Come un fulmine a ciel sereno, si chiude il mio primo capitolo Fiorentina. Ho vissuto intensamente anni forti: gioie, soddisfazioni, dispiaceri. Ma prima di tutto, ho onorato questa maglia fino all’ultimo giorno e sono sempre stata me stessa, in ogni allenamento e in ogni partita“.

E aggiunge: “Un grazie alle mie compagne, alle quali faccio un enorme in bocca al lupo. Ringrazio anche tutte le persone che lavorano in questa società, che coccolano ogni singola ragazza e non solo. Grazie anche ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro supporto: non ho mai conosciuto persone così innamorate. Grazie anche al direttore Barone per la stima reciproca”.

Di seguito, il post di Daniela Sabatino: