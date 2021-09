Il primo marcatore interista di stasera è stato Matteo Darmian, che ha parlato così della vittoria sulla Fiorentina a Dazn:

“Cerco sempre di mettermi a disposizione e di dare una mano alla squadra per trovare dei punti, delle vittorie. Abbiamo parlato, messo a punto alcune situazione, la Fiorentina ha fatto un grande primo tempo e non ci lasciava respirare. Però nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione, l’abbiamo ribaltata in tre minuti e poi portata a casa”.