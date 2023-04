Darmian: “Siamo molto soddisfatti per la finale di Coppa Italia, vogliamo vincere un altro trofeo. Non possiamo però dimenticarci di Champions e campionato”

Il difensore dell’Inter Matteo Darmian ha parlato a Sport Mediaset, analizzando tante tematiche, a partire dalla conquista della finale di Coppa Italia. Sentite cosa ha detto il prossimo avversario della Fiorentina:

“C’è grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di conquistare un altro trofeo e ci proveremo. Era uno dei nostri obiettivi e ci permetterà pure di giocare la Super Coppa il prossimo anno“.

E ancora: “Siamo anche in semifinale di Champions ma ora guardiamo alla sfida di domenica perché in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Con la Lazio sarà una partita molto importante, giocheremo contro una squadra forte e organizzata ma noi ci prepareremo nel migliore dei modi per provare a portare a casa una vittoria”.