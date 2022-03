Sul proprio profilo Instagram il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato ulteriori informazioni su quella che sarà la presentazione del progetto vincente per il restyling dell’Artemio Franchi e del quartiere di Campo di Marte. L’evento si terrà lunedì 7 marzo alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta streaming sul sito del Corriere della Sera (corriere.it) e sul canale You Tube del Comune di Firenze. Ci saranno anche diversi collegamenti con Sky Tg 24 e Sky Sport.

Queste le info: